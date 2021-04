Sin corpiño, Sofía Jujuy Giménez abrió sensual la semana

Con un canchero sombrero marrón y una mirada matadora Sofía ‘Jujuy’ Giménez deslumbró a sus seguidores. Desde su Instagram, la modelo compartió una sensual postal en la que apareció al aire libre sin corpiño, pero con una jardinera de jeans que la hizo ver realmente hermosa.

‘El campito me puede, lo natural me puede, los atardeceres me pueden, andar en patas y en el pasto me pueden. Quedarme horas mirando las estrellas, me puede. ¡La luna, el mar, me pueden y me mueven, los cerros también, obvio!!!’, escribió en el epígrafe de la nota y cautivó a sus fanáticos con su figura.

La primera de una serie de fotografías, fueron las que despuntaron toda la sensualidad de la morocha. Miranda matadora, y un provocador look, hizo que Sofía lo diera todo, o casi todo porque además compartió en la misma publicación otras tres imágenes. En la segunda, en blanco y negro, solo posó desde una vieja camioneta sacando su cabeza por la ventanilla.

Para deleite de sus seguidores y seguidoras, la conductora de América mostró su contagiosa y hermosa sonrisa en la tercera foto, ya en la cuarta, en un primer plano, tomó con una de sus manos el sobrero tipo gaucho y miró a la cámara decididamente sensual y provocativa. Todo un fuego de fotos para empezar el lunes.

Las respuestas por parte de los cibernautas no se hicieron esperar. Sus 1.6 de seguidores le comentaron ampliamente la publicación y la llenaron de ‘Me Gustas’. ‘¡Amo la tercera foto, Sofi siendo Sofi! Ah y amor por ese jardinero también’, comentó una chica totalmente enamorada de la modelo, ‘Si tú cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas ese sería el lugar perfecto para cumplir mi condena’, aseguró un seguidor dándoselas de poeta.