MasterChef Celebrity: Fernando Carlos, el sexto eliminado

Este domingo, y en una nueva gala de eliminación del programa más exitoso de la televisión argentina. Fernando Carlos se quedó fuera de MasterChef Celebrity en una noche para el olvido.

Con la propuesta del jurado en cocinar ñoquis y la presencia de Claudia Villafañe, ganadora de la primera edición famosos del certamen, los participantes debieron innovar en el plato italiano para seguir en carrera.

Con varias propuestas y pocos aciertos, los peores platos quedaron en manos del periodista deportivo junto a Claudia Fontán y María O´Donnell.

Finalmente Damián Betular informó que Carlos debía abandonar el certamen por no haber cumplido con la pasta ni la brusqueta propuesta para la ocasión.

En su despedida, Fernando Carlos dijo muy emocionado: “Cociné mal, no estaba bueno y me toca irme…Si hay algo que me enseñaron mi mamá y mi papá es a ser agradecido. Y les agradezco a ustedes tres, peses a que no les hice comer rico (…). Da mucho gusto participar en este certamen. Soy muy agradecido porque me han dado trabajo”, dijo el famoso al borde de las lágrimas.

“Lo disfruto y pese a esto estoy muy contento. Soy de aprovechar las oportunidades y, más allá de haber cocinado como lo hice, creo que la aproveché. Pido disculpas y me voy contento”, concluyó el periodista de Telefé.