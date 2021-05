Con una bikini plateada, Adabel Guerrero incendió Instagram

Siempre bella y provocativa, Adabel Guerrero volvió a subir la temperatura en las redes sociales al compartir varios posteos en donde dejó ver sus curvas y su estilo único.

Como una de las protagonistas de “Sex Virtual”, la polémica obra de José María Muscari, y participando del reality de costura del Trece “Corte y Confección”, la bailarina se mantiene vigente y activa en época de pandemia.

Hace algunos días, Adabel fue víctima de un accidente vial producto de dos autos que participaban de una picada callejera, uno de ellos perdió el control y terminó dando de lleno con el coche de la actriz.

Ahora y más relajada, Adabel compartió un impactante video en su cuenta de Instagram, en donde posó con una bikini plateada que mostró su cuerpo a pleno.

“Vamos que siguen los días lindos!!! Otra cosa: creía que @ampkprotein sabor frutilla era insuperable hasta que salió el sabor vainilla 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 La rompe!!! Me encanta cuidarme no solo porque es proteína vegana sino porque tiene minerales quelatados que mejoran mi piel ‼️‼️‼️‼️‼️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, comentó la rubia y recibió más de 32 mil “likes” de sus fanáticos que no podían creer lo que veían.