En tanga roja, la hija de Andrea del Boca visitó a Jey Mammon

Con un look súper jugado Anna Chiara sorprendió a la audiencia de América en su primera visita a la televisión junto a su madre en la noche de “Los Mammones” junto a Jey.

Con la intención de promocionar la novela online “Perla Negra” que puede verse gratis y en YouTube, la joven no tuvo mejor idea que elegir un outfit anti mufa.

Con un vestido negro corto, totalmente transparente, la rubia eligió el rojo para su tanga y sus botas que llamaban la atención y como cábala para el importante evento.

A través de sus redes sociales y antes de reunirse con Jey Mammon la joven expresó: “Tanga roja contra la envidia”. El look combinó a la perfección con su casi blanca cabellera y su maquillaje colorido.

Por su parte Andrea Del Boca se refirió a la remake de “Perla Negra” que dirigió y en donde su hija fue convocada por la producción para hacer el mismo papel que su madre hizo décadas atrás.

“Es mi primera vez detrás de cámara. Mi hermana Annabella y Enrique Torres, en plena pandemia, decidieron empezar un canal en YouTube y le ofrecieron a Anna hacer esta remake. Pero cuando le ofrecieron a Anna ser Perla, les dije que me gustaría ser parte del proyecto y dirigirlo. Un poco, en homenaje a mi padre, quien dirigió en la versión que hicimos en 1994. Y porque además no quería perderme de estar con Anna”, dijo la actriz.

Luego agregó: “Cuando la veo a Anna transitando su vocación, su camino, me emociona. Cuánto tiene por delante todavía. Es sumamente profesional y es difícil cuando tu mamá te dirige o cuando se podría pensar que estás acomodada... Y no. A mí me pasaba cuando era chica, pero mi papá era quien más me exigía”, finalizó diciendo Andrea emocionada por el momento que le toca vivir.