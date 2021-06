El enojo de Brian Buley por la incorporación de Dalma Maradona a El Marginal

Esta semana, la noticia de la incorporación de Dalma Maradona a la ficción “El marginal” (TV Pública), generó reacciones encontradas por parte de los seguidores de la hija de Diego Maradona y los fanáticos de la serie.

En la grabación de la tercera temporada de la ficción de Underground y a punto de debutar en Netflix y en la TV Pública, la noticia de la incorporación de la actriz molestó a varios especialmente al actor Brian Buley quien no se quedó callado.

#MitreLive @BrianBuley, indignado por la convocatoria de @dalmaradona a @ElMarginal_ok: “Me parece una falta de respeto y no es justo”. uD83DuDCA3 pic.twitter.com/ThjCkiWBNn — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) June 16, 2021

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live el joven dijo: "No tengo nada en contra de Dalma Maradona pero me parece una falta de respeto hacia los demás compañeros porque estamos en un momento difícil por la pandemia", comenzó diciendo el actor.

Luego aclaró que entiende que Dalma tenga ganas de trabajar haciendo ficción pero, que la producción debería haber priorizado el trabajo de los actores que ya formaban parte de la historia.

"No es justo que esté. Obvio que por la muerte de su papá estoy de acuerdo con eso... Para olvidarse un poco del sufrimiento. Pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo", dijo sin filtro.

¿Contestará Dalma?