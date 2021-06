¿Por qué se bajó Ulises Bueno del Bailando?

Nadie puede negar que el programa de Marcelo Tinelli “ShowMatch: La Academia” (El Trece), no comenzó de la mejor manera por el bajo rating que aún no consigue repuntar.

Con muchas celebridades convocadas y una gran escenografía y montaje, una de las figuras convocantes contratadas para el show fue Ulises Bueno quien participó de las primeras galas junto a su novia Rocío Pardo.

Hace algunas semanas, se conoció la noticia que el hermano del Potro Rodrigo dio un portazo al programa de Marcelo Tinelli y recién ahora se conoció la verdadera razón.

Fue la bella bailarina Rocío Pardo quien contó las verdaderas razones del alejamiento de su novio del gran reality de danza y talentos.

"La idea es volver al programa de Marcelo, desde un principio se habló que era muy complicado que las dos carreras vayan de la mano“, comenzó diciendo la rubia a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Su carrera de cantante le demanda mucho tiempo y hacer Showmatch también. Él se tomaba su tiempo de procesar la información y la veníamos llevando muy bien. Ahora que se abrió todo, le salieron ofertas de laburo muy importantes y esperamos volver“, detalló la joven.

También, Pardo reveló que el cantante recibió otra propuesta de la producción al anunciar su salida: “Está buenísimo como artista estar y me propusieron que siga yo sola pero yo lo quería acompañar a él porque si no eran muchos meses separados, iba a tener que viajar y la decisión de hacerlo juntos fue de los dos. En cierto modo, él me acompañó a mí estos meses y ahora quiero estar a su lado en este momento importante que él tiene, estar a su lado“.

“Me propusieron estar con una figura de La Academia pero no llegaron a decirme el nombre, lo analizamos un poco pero teníamos que estar separados e iba a ser dificil, somos muy pegotes y no quisimos“, concluyó la bailarina.