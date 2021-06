Damián Betular usó sus redes para despedir a Agustina Fontenla

Este jueves la noticia de la muerte de Agustina Fontenla, la ex participante de Bake Off, impactó en ámbito de la televisión, sobre todo en Telefé, sus ex compañeros y fanáticos de las redes sociales.

Como parte del exitoso ciclo de pastelería, Damián Betular no pudo mantenerse al margen de la despedida a la joven y a través de sus redes sociales despidió a su colega de 31 años.

El reconocido chef, que fue jurado del programa conducido por Paula Cháves, usó sus historias de Instagram y junto con una imagen de Agus Fontenla sonriendo y preparando una crema batida, agregó un corazón y compartió el posteo con sus fanáticos.