¡Desnuda!: la foto que encontró Carmen Barbieri entre las cosas de su marido muerto

Invitada a “Intrusos” (América), Carmen Barbieri se mostró feliz y renovada luego de su paso por terapia intensiva al contagiarse de Covid 19.

Por otro lado, la actriz también participó de “MasterChef Celebrity” (Telefé) y si bien duró sólo un mes en la competencia, la experiencia la renovó y marcó el regreso de la capocómica a la televisión.

Ahora y de visita por su antiguo canal, la madre de Fede Bal habló de varios temas, pero lo que más llamó la atención fue el relato de un hallazgo que tuvo la actriz mientras ordenaba algunas cosas de su marido fallecido, el productor Santiago Bal.

“Él se fue de la casa. Porque me había agarrado un ataque y llegué a tener 29 de la presión máxima, casi muero. Y cuando volví a casa Santiago ya no estaba, se había llevado la computadora por las dudas por si había más cosas. Porque de ahí yo había sacado todo. Seguro que había más cosas”, comenzó diciendo Carmen.

Carmen Barbieri (@Carmen_LaLeona) habló de su mala experiencia con el COVID-19



uD83DuDCAC "Estuve un mes internada y 20 días en coma".



uD83DuDCAC "El médico le dijo a Fede que yo estaba en estado crítico".



Cc @Intrusos @adrianpalla @rodrigolussich pic.twitter.com/skSFqAKBWs — América TV (@AmericaTV) July 7, 2021

Luego sumó: “Hace poco saqué una caja, porque de a poco le voy dando a Fede las cosas del papá. Entonces, sacamos una caja, un cuadro, se abrió y se rompió el vidrio y voló una foto que cayó de frente al piso… ¡¿Y quién era?! ¡La chica! No voy a nombrarla…”, dijo Barbieri pícara en referencia a Ayelén Paleo. “¡Estaba desnuda! Che, qué cuerpo que tiene esa chica. Hizo bien en dejarme. ¿Cómo no va a cambiar eso por esto? (…) Yo creo que la última mujer que le movió el piso fue esa chica, y está bien, aunque él me decía que me seguía amando y se lo creo”, agregó.

“El escondió la foto. Tenía una foto con todos sus hijos, y atrás estaba esa foto. La escondió, pero no porque yo lo fuera a agarrar, sino por las dudas. Yo no estaba mal porque él ya se había muerto. Cuando voló la foto dije ‘no puede ser, Santiago no tenés perdón, estás muerto y seguís’”, cerró la rubia con su sorpresivo relato.