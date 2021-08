¡A los besos!: Sabrina Rojas y el Tucu López ya no se esconden

Tal como reza el dicho popular “A rey muerto, rey puesto” y eso fue lo que hizo Sabrina Rojas luego de su separación con Luciano Castro luego de una extensa relación y dos hijos en común.

Si bien todos apostaban a que Castro sería el primero en retomar su vida amorosa, en “LAM” (El Trece), este martes confirmaron la nueva relación en el mundo del espectáculo.

Fue Andrea Taboada quien a través de un enigmático, confirmó la relación de los actores quienes fueron vistos en un boliche, el fin de semana pasado, a los besos.

La panelista comenzó diciendo: “Lo fue a ver a la obra de Muscari hace un mes, ahí hubo un cruce y el viernes pasado hubo un chape fuerte entre el Tucu López y Sabrina Rojas en un boliche”, anunció para sorpresa de las angelitas la periodista.

Si bien la noticia fue celebrada por algunas, Mariana Brey no dudó en decir: “Ella me cae mil puntos y me parece que se merece alguien mejor. Él no me parece un buen candidato. Para divertirse sí pero ella se merece algo mejor, si es para un touch and go bienvenido sea. Digo esto porque tengo muchas referencias y no precisamente de Jimena Barón, no me hablan bien de él. Tengo miedo que la haga sufrir”, concluyó.