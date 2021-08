No se quedó callada: Sabrina Rojas habló sobre el Tucu López

Luego de su separación con Luciano Castro, Sabrina Rojas se mantuvo unos meses solas hasta hace algunos días cuando en “LAM” (El Trece) confirmaron la relación de la mendocina con el Tucu López.

Al parecer entre los mediáticos hubo buena onda desde que ella lo fue a ver a la obra teatral para adultos “Sex Viví Tu Experiencia” de José María Muscarí y, a la semana, “se comieron la boca” en un boliche a la vista de todos.

Este fin de semana, Rojas estuvo de invitada a “Santo Sábado” en América y ante la pregunta de los conductores y especialmente de Gabriel Oliveri que sin dudarle consultó: "¿Cuánto hay de cierto sobre lo que se comentó de la relación con el Tucu López?".

Atenta y muy bella, Sabrina comenzó diciendo: “Lo conozco”, y comentó que nunca recibió la invitación por parte del actor a ver la obra teatral: “Si, fui. Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos” aseguró Sabrina.

Finalmente la ex de Castro dijo sobre el conductor: “Es un morocho lindo…Lo que te puedo decir es que yo no tengo una relación amorosa con nadie y no camino de la mano con nadie”.