La Voz Argentina: Ignacio Sagalá volvió al programa en medio de pedidos de disculpas

Este lunes en “La Voz Argentina” (Telefé) se vivió un momento especial en medio de la sección “El Regreso”, la definición de la competición virtual en donde los participantes que no pasaron algunas de las etapas del programa tenían la oportunidad de luchar por una nueva chance de volver al programa.

Es así que la definición quedó entre Fernanda Romero, Gustavo Tacchi e Ignacio Sagalá. Este último participante no pasó ni siquiera la etapa de las “Audiciones a ciegas” momento en el cual los jurados fueron criticados por no haberse dado vuelta ante semejante talento del joven cordobés de 18 años.

Finalmente y luego de interpretar “Without you” y con 3 votos del jurado, Sagalá volvió al ciclo televisivo y eligió formar parte del team de Ricardo Montaner.

Como era de esperar, los jurados pidieron disculpas por no haberse dado vuelta y Lali reconoció haber llorado luego de aquella gala para el olvido.

Antes de que el joven eligiera con quién seguir en carrera, el primero en hablar fue Montaner quien dijo: “Yo dije que sentía que me había equivocado, y acuérdate de eso. Yo quiero reivindicarme contigo, y llevarte de la mano hasta la final”. Luego Lali agregó: “Ese día fue duro. En mi caso yo estoy aprendiendo a ser coach de este programa, y creo que con vos terminaríamos de coronar esta etapa final. Casi que te ruego que vengas al team Lali”.

Por su parte, la Sole también quiso convencerlo: “Esto que está ocurriendo lo lograste con tu carisma y esfuerzo; me da mucho gusto que estés acá. Me encantaría de todo corazón que vengas a mi equipo”. Y por último, Ricky y Mau concluyeron: “En nuestro equipo no tenemos una voz como la tuya, encajarías perfecto, y tendrías un lugar muy tuyo para poder brillar”.

Finalmente, el joven cantante debió hacer una elección, y dijo: “Gracias a los cuatro equipos. Yo creo que voy a respetar la decisión primera que tomé cuando entré al programa: me voy con Montaner”.