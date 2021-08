Bianca Cherutti habló de su eliminación de La Voz Argentina

Hace algunos días finalmente quedó fuera del reality “La Voz Argentina”, Bianca Cherutti la joven cantante que quedó en el medio de la polémica por ser hija del humorista Miguel Ángel Cherutti y se acusada de acomodo en el ciclo de Telefé.

Ahora y luego de no ser elegida por Ricardo Montaner en la previa de los “Cuartos de Final”, la joven salió a hablar de lo vivido sobre todo con los comentarios de las redes sociales.

"No tenía ganas ni energía para defenderme de algo de lo que no me tenía por qué defender. Siempre en un certamen te prestas a que haya gente que le guste o que no. Lo que me dolió fue que hubo mucha agresividad. La gente critica y ataca sin razón, sin saber. A mi papá le pasó alguna vez, pero yo es la primera vez que lo vivo en carne propia. Le han buscado el pelo al huevo”, dijo Bianca en contacto con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Luego de aclarar que seguirá luchando por instalarse en el mundo de la música, la morocha agregó: "Siento por momentos que tal vez si la repercusión hubiese sido otra, habría sido diferente mi paso por ahí. La remé y la sigo remando desde muy chica”.

Feliz por el orgullo que tiene su padre de su participación en el programa de talentos Bianca cerró diciendo: "Mi viejo es la primera vez que me habla como colega y eso me pone contenta. Me habla de par a par. Se siente con un orgullo enorme, con eso me alcanza”.