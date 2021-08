De vacaciones en España, Santi Maratea negó enojo de sus fans

Relajado en una isla paradisíaca de España, Santi Maratea se tomó unos días luego de realizar tres colectas y recaudar más de 35 millones de pesos para ayudar a argentinos.

Varado en España por las restricciones del gobierno nacional en los vuelos internacionales, el mediático decidió tomarse unos días y viajar a la exclusiva isla de Formentera.

Algunos medios de comunicación informaron que muchos de los seguidores de Maratea estaban molestos porque el joven habría usado dinero de sus colectas para uso personal.

Como de costumbre, el joven compartió unas historia en sus redes y dejó en claro cómo es el tema: “Habrán visto noticias de algunos diarios donde dicen que Santi Maratea pidió dinero para vacaciones y provocó polémica. La única polémica es lo bien que el queda el bronceado después no hubo tal polémica”, comenzó diciendo el influencer un poco molesto por la situación.

“Lo bueno es que cuando uno entra a los comentarios de estas notas, todos los comentarios son ‘se lo merece, mejor que los que se roban la plata y hacen lo mismo, yo doné’”, dijo y sumó: “Cuando hago una colecta propia muchas veces se basa en alguien que dice que eso está mal, aunque nadie dice que está mal, todo el mundo banca la movida. Que los medios digan eso y es mentira, me termina sirviendo porque es lo que yo quiero generar y no se genera”.

“Por ahí hay gente que no lo sabe, que yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”, finalizó el mediático que colaboró en juntar más de 35 millones para ayudar a deportistas, una beba y chicos trans.