Cinthia Fernández posó en ropa interior subida a una mesada

Cinthia Fernández comenzó la semana de la mejor manera luego de los excelentes resultados de las PASO. Si bien no consiguió el 1.5 % de los votos que necesitaba para pasar a la próxima elección, la mediática fue muy votada y ya anunció que piensa seguir en la vida política.

Ahora y con ganas de relajarse luego de mucho trabajo, la panelista de “LAM” (El Trece), posó en las redes sociales desde la cocina de su casa con un look muy sensual.

En ropa interior y solo cubierta por una remera negra de algodón, Cinthia se refirió a la salud de las mujeres y a la importancia de las visitas al médico.

Con una taza de café en la mano y subida a la mesada de su moderna cocina, la joven dijo: “Cuántas veces como mamá o mujer que labura todo el día, nos pasó de dejarnos a nosotras en segundo lugar, incluso en aspectos de salud?”, comenzó diciendo.

“Hace poco vi una publicación de infecciones urinarias y me acordaba que cuando tuve una más de chica, hice todo mal, me automediqué con lo que me aconsejo una amiga, no fui al médico, no cumplí el tratamiento porque ya no tenía síntomas, me olvidaba las tomas etc.”, agregó y detalló los nuevos tratamientos existentes y su importancia en la salud de las personas.

Como era de esperarse, la publicación ganó más de 73 mil “likes” y recibió mensajes de sus seguidores que la apoyaron como siempre.