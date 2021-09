El trap sanjuanino: la otra voz un género que suma adeptos en la provincia

Lejos de los coches caros, las cadenas de oro y el relato de la violencia y de las drogas, toda una generación de jóvenes busca en la música urbana un estilo de expresión diferente. El amor, la crítica social y la superación personal son parte de la lírica que estos muchachos trabajan día a día.

El rap, el freestyle y el trap son los matices que estos artistas producen, aunque no se dejan encasillar, “no tengo una dirección fija, escucho lo que necesito escuchar”, dijo Santiago Sosa, conocido artísticamente como Stan SSG que con solo 18 años, ya cuenta con su primer álbum y actualmente trabaja en algunos temas y produciendo contenido visual.

Al respecto, Fernando Rojo, también un joven artista de 18 años, conocido como Asiel FR expresó, “yo empecé con freestyle y después me animé a escribir mis propias letras y a mostrarme como un año después”, que como Stan SSG, ya grabó un primer álbum.

Asiel FR

Los artistas tienen en común, más allá de sus producciones personales, un paso por la escena del freestyle de la provincia en las batallas de las rimas, que usualmente se hacían en las plazas antes de la pandemia y que actualmente se organizan en municipios pero sin público. “Hace 4 años que hago freestyle pero hace muchos años que vengo escuchando este género”, dijo Santiago y continuó, “la escena del freestyle en San Juan tiene mucho que ofrecer, mucho talento, hay muchos artistas que están ocultos y no tienen la atención necesaria”.

Stan SSG

A la hora de conocer la perspectiva con la que estos cantantes entonan sus rimas, cuando se expresan en un estilo que está asociado con calificativos negativos, Asiel señaló, “no todos son iguales, quizá porque escucharon a uno hablando de drogas y mujeres y se encerraron en que todos eran iguales. Seguro que hay un mundo abierto donde se habla de mil cosas y no todo es malo”, y agregó, “hay otros que hacen otra música con una lírica más consiente”.

En este sentido, Dark (Joel Garro), un joven trapero de 20 años, dijo que se basa en realidades que ha vivido. “No hablo sobre dinero porque no lo tengo y no me interesa en absoluto”. Al respecto de la recurrente imagen de la mujer en las producciones audiovisuales como un objeto de consumo expresó que, “en los proyectos donde cantamos temas más romanticones, nunca tratamos mal a una mujer ni la maltratamos en ningún sentido”, y dijo que, “cuando tenemos que hablar crudo nos basamos en lo que es la sociedad en sí, sobre los que están a cargo del poder en el país, el abuso policial, de la pobreza, de la miseria y de la guerra”, este artista que proyecta hacer canciones con las traperas de san juan.

Dark

“Nadie ha puesto reglas sobre que hay que hablar”, sentenció Stan SSG, “no tiene sentido tener siempre la misma temática y hacer lo mismo, hay que romperse un poco más el bocho”. Respecto de las motivaciones que lo llevan a escribir declaró que sus “composiciones reflejan la superación de uno mismo, la idea de lograr algo no solo con la música sino con la vida, a veces uno canta a la gente que no está y a veces son inspiraciones que salen de la nada y . Son cosas que uno saca de la cabeza solo escribiendo”, finalizó el cantante.