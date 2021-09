La Voz Argentina: ¿Qué dijo Luz Gaggi de los hermanos Montaner?

Nadie puede negar que Luz Gaggi, a pesar de no haberse consagrado ganadora de “La Voz Argentina”, quedó como una de las favoritas del ciclo de Telefé y fue el mismo Ricardo Montaner quien le aseguró que la joven tenía proyección internacional por su voz y su manera de interpretar las canciones.

Perteneciente al team de Mau y Ricky, la joven nacida en City Bell, realizó un balance luego de su paso por el programa de formato internacional y su trabajo con los jóvenes cantantes.

Desde el primer momento, Luz defendió a sus coaches de las críticas por ser “hijos de” y por su supuesta “falta de experiencia” para ocupar el rol de jurados en un concurso de canto.

“Mau y Ricky encontraron su lugar, en la competencia y en Argentina. Los comentarios eran muy fuertes y realmente son personas de oro, lo que más me llevo es que son dos seres humanos hermosos y generosos y lo pudieron ver al final desde el público”, comenzó diciendo Luz y agregó: “Además ellos saben mucho, tienen visión, y gracias a su visión yo pude llegar a donde llegué. Yo no veía cosas que ellos si en canciones”, dijo la cantante en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

“Siempre traté de que si ganaba una mujer teníamos que ganar por la voz, si sentía una responsabilidad porque pasaron muchas compañeras antes que yo, y ayer ser la última mujer, era un poco hacerlo por ellas y por mí”, expresó la platense en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Luego de las críticas por sus canciones en inglés, Gaggi dijo: “Muchos me criticaban porque cantaba en inglés. Para mí la final cerró perfecto como tenía que ser. Todos cantamos con nuestra imagen, con la imagen que nos imprimimos, en lo que estábamos más encasillados quizás”, recordó y sumó: “Para mí cerró perfecto, Fran ganó como era él, y los chicos y yo nos fuimos tal como éramos nosotros. Creo que todos nos pudimos ir felices, las cosas terminaron como tenían que ser…Yo no elegí la canción, no la discutí, no discutí por si era en inglés o en español”, aclaró la joven con respecto a su última interpretación en el programa con el tema “Halo” de Beyoncé.

Para finalizar la subcampeona dijo: “Yo estaba re indecisa al principio porque recién había salido de la secundaria y no sabía qué hacer. Todavía estoy muy emocionada y no caigo que se haya terminado. Estoy feliz de haber dejado todo y lista para seguir con la música…Es todo diferente estando ahí. Es una gran experiencia. Para mí era una gran aventura. Uno se pone trabas, piensa en lo difícil que es llegar. Lo que más rescato de esta experiencia es haber encontrado gente en la misma que yo y con las mismas ganas de hacer música”, cerró.