Florppy Tesouro entrenó glúteos y mostró el resultado

Desde hace algunos meses se generó la pelea menos pensada entre dos mediáticas argentinas, se trata de Floppy Tesouro y Cinthia Fernández quien la acusa de copiar su estilo y diseños para vender sus cápsulas de ropa deportiva en las redes sociales.

Hace algunos días, la ex de Matías Defederico comentó en Instagram, sin nombrar a la ex Gran Hermano: "Marca poco original, la nuestra es mejor... Me causa una gracia la marca que nos está copiando. ¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros? Le choreó a otra famosa", dijo la ex panelista de “LAM” sin dudarlo. Luego fue la influencer Juariu quien demostró con capturas el problema entre las mujeres.

Lejos de contestar, Floppy disfruta del verano y en el regreso de sus vacaciones, la rubia comenzó su rutina de gimnasio y compartió con sus seguidores uno de sus entrenamientos.

Preocupada y ocupada en lucir su mejor cola, Tesouro usó una gran pelota en el gimnasio y luego posó desinhibida en Instagram compartiendo los resultados de sus rutinas de belleza.