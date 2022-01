Con una microbikini plateada, Flor Peña incendió a sus seguidores

Flor Peña no hace más que prender fuego a sus seguidores con sus sensuales imágenes. La actriz y conductora posó con una microbikini plateada que enloqueció a sus fanáticos. Al aire libre, con traje de baño, el brutal escote de la blonda sedujo a todos y todas. El toque de la fotografía se lo dio el que sostuviera una frutilla en sus manos.

‘La fruta prohibida’, fue parte del mensaje que acompañó la tremenda postal de la rubia el sábado pasado. Además, la modelo de la popular red social les comentó a sus fans que tienen disponible más material suyo, como videos e imágenes en el sitio web en el cual sube contenidos subidos de tono que Instagram no le permite.

Pero Flor no paró ni en los primeros días del 2022. No tiene respiro, no tiene vacaciones. La sensual conductora de Flor de Equipo se mostró provocativa, pero también fiel a su estilo, entre risas realizando ejercicios. Es que de esa forma ella sabe que seduce a sus más de 5.8 millones de seguidores de Instagram.

Tanto así, que este viernes, la blonda compartió un video en el cual se la vio con un jeans semi claro, una remera brutalmente escotada y que dejó ver sus abdominales y un aparato para ejercitarse de goma. Fue así que la se mostró entre risas y los exigentes movimientos repetitivos de la rutina que realizó.