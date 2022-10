Tamara Baez entre lágrimas, denunció que L-Gante le robó hasta las zapatillas

La ex pareja del cantante de cumbia 420 dio a conocer en redes un video donde explica el faltante en su casa. Su ex se habría llevado hasta las zapatillas y por ello Tamara Baez lloró desconsoladamente.

A través de Historias de Instagram, la joven madre de Jamaica dio a conocer que su ex, es decir L-Gante, se llevó de su hogar varias zapatillas y el auto que ella manejaba.

Lo posteado consta de 3 historias. En la primera ella muestra su closet, allí ella indica 'Faltan zapatillas,¿qué andan haciendo?, ¿andan en atrevidos?'. La siguiente indica 'se llevaron el auto y la moto ¿qué onda?'. Luego de ella señaló 'hacé lo que se les canta conmigo ahora y así fue siempre'

Ya en la última se la ve llorando desconsoladamente. En su descargo mencionó 'No me importa que me vean así porque tengo mucha bronca y están siendo superinjusto conmigo porque la vengo pasando mal hace mucho tiempo'. En su alocución aludió 'y ahora que me sigan haciendo pasar por estos no da. Yo tengo que estar bien por mi hija, estoy sola, me siento sola'. Pero no dejo ahí todo porque enfatizó 'no entiendo cómo puede ser tan mala persona sí ya está con otra, hace tu vida'.