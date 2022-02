Guille Valdés posó en tanga y habló de su ombligo

Disfrutando del verano y de su nueva mansión en Punta del Este, Guillermina Valdés aprovechó un momento de tranquilidad para compartir un tip de belleza y reconocer un problema en su cuerpo.

Luciendo una tanga color amarilla y una musculosa de algodón gris anudad a la cintura, la modelo se mostró bella y desinhibida dejando a la vista su piel.

Como era de esperarse, los haters en Instagram criticaron el supuesto abuso de Photoshop al no ver el ombligo de la mediática.

Sin dudarlo, la rubia comentó: “Este es mi ombligo mini, que en la foto salió tapado. Explico esto porque me dijeron que uso Photoshop y me lo hice desaparecer. Y no es así", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Mi querido ombligo se encuentra debajo de la telita gris. Sí, es pequeño, tenía una hernia luego de mi tercer embarazo, y al solucionarlo me lo dejaron muy peque) cierta gente fantasea que me lo borré en la foto. Y entreno 3 veces por semanas desde los 14, tengo 44, o sea, 30 años de disciplina. Siempre buscando un modelo de salud, no estético (ciertos comentarios aclarados)".

Realizada la aclaración, Guille siguió compartiendo fotos de sus relajados días junto a su familia lejos de Argentina.}