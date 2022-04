MasterChef Celebrity: Malena Guinzburg quedó fuera de la competencia

En una nueva semana de competencia se llevó a cabo otra gala de eliminación en “MasterChef Celebrity”, el reality culinario de Telefé.

El programa comenzó con el desempate por dos estrellas obtenidas en la semana por Mica Viciconte, Tomás Fonzi y Mery del Cerro, y la mujer de Fabián Cubero subió al balcón luego de una convincente copa de camarones.

Con la consigna de preparar el “plato que mejor les saliera”, Denis Dumas, Juariu, Mery del Cerro, Tomás Fonzi y Malena Guinzuburg pusieron todo su empeño en las últimas semanas de competencia.

Malena Guinzburg eligió presentar unas purpetas de ricota, que llevaban queso, hierbas y salsa bolognesa, receta inspirada en su abuela.

Finalmente el plato presentado por la humorista no fue suficiente para conquistar al jurado que decidió eliminarla: “Es difícil entrara a un grupo tan consolidado. La pasé espectacular y horrible, pero aprendí un montón”, dijo Malena entre lágrimas.

En sus redes sociales y feliz por lo vivido, la hija de Jorge Guinzburg expresó: “Y así me voy, llorando y riendo al mismo tiempo, como suelo hacer yo. Fue hermoso haber participado en @masterchefargentina ! Aprendí un montón, no sólo a hacer comidas que ni sabía que existían, sino que fue un Master en todo. Gracias a TODA la gente que labura en el programa porque son lo más! Y los participantes que me trataron como una más, no como la que llegaba con el reality empezado. Me fui con palabras hermosas de todo el equipo, delante y fuera de cámara. Eso es lo más lindo, posta ese es el premio! El jurado que me tuvo una paciencia enorme, gracias @germanmartitegui @donatodesantis y @dbetular (y perdón por los zapallitos, entre otras cosas). @santidelmoro me invitaste a jugar desde el día uno, gracias!!’. Mis compañeros que son lo más, de verdad!!. Produccion, técnicos (los cámaras, que no me podían decir nada pero se les notaba la desesperación y las ganas de ayudar cuando veían que me estaba mandando una cagada grande), a todxs: GRACIAS!!! al público sobre todo, gracias!!!! Me voy feliz ❤️".