¿Negro o blanco?: Sol Pérez posó con una prenda mínima en las redes

Con mucho trabajo para este año, Sol Pérez divide su tiempo entre El Trece y Canal 26 en donde oficia como panelista y conductora respectivamente.

Con un nuevo look en su pelo que la muestra castaña, la modelo no deja de sorprender a sus seguidores con looks sensuales para posar en la pantalla chica.

Hace algunos días, Sol eligió un vestidito negro, clásico pero muy sensual para conducir el noticiero y poner a todos al tanto de la actualidad.

En la noche del lunes y para no ser menos, Pérez fue con el mismo modelo pero en color blanco casi transparente.

El outfit enloqueció a los fans que dejaron mensajes de amor y admiración en el posteo de la influencer.