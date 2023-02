"Me vendieron gato por liebre": Marina Calabró indignada por la serie de Ricardo Fort

Este 25 de enero, Star+ lanzó la serie que cuenta la vida de Ricardo Fort, el millonario chocolatero que vivió aceleradamente en busca del éxito, la fama y la aceptación del público que seguía al mediático.

La vida del ex de Virginia Gallardo siempre tuvo sus escándalos que, aparentemente siguen luego de su muerte y es por esta serie que ya comenzaron a circular los comentarios negativos y las criticas sobre el contenido y algunos audios.

Una de las famosas que aparece al final del cuarto capítulo es Marina Calabró, quien tuvo una presencia importante en la vida del chocolatero, sobre todo cuando salió al aire "Fort Night Show" en donde la periodista ofició como co conductora.

Consultada sobre la historia que acaba de estrenarse, la hermana de Ileana dijo: "Yo creo que el manejo de producción fue absolutamente desprolijo. Me convocaron hace poco para hacer una especie de alfombra roja, desfilando como en una premiere y en donde tenía que opinar qué pensaría Ricardo. Yo salí de ahí y llamé a Graciela Alfano, que también estaba, le dije que fue un cachivache. A mí me vendieron gato por liebre, a no ser que a mí me hayan agarrado muy distraída y no haya entendido nada... si sabía que era así, no lo hacía", sentenció la profesional.

"La verdad es que me hicieron perder el tiempo de una manera tremenda. Si esta era la idea inicial del productor, está bárbaro pero me lo hubieran dicho y me ahorraba las tres horas de charla telefónica. Después me hicieron firmar un contrato para autorizar dos frases mías que realmente, son una más pava, más evidente que la otra", dijo la influencer.

Para cerrar Marina dijo: "Yo lo conocí realmente. Más allá de los mediático, de haber trabajado con él, íbamos a tomar el té a la casa, charlábamos mucho. Fue un vínculo real".