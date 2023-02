Emotivo posteo de la China Suárez por Lucio Dupuy: "Les deseo lo peor"

Este jueves el tribunal que enjuició a Magdalena Espósito Valenti (madre) y su pareja Abigail Páez, dio a conocer su veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy, de 5 años de edad en Santa Rosa, provincia de La Pampa. En este marco, la actriz Eugenia "China" Suárez hizo un emotivo posteo en Instagram que se viralizó.

Eugenia comenzó su mensaje diciendo que Lucio le "duele desde lo más profundo del corazón". Le deseo lo peor a la madre del niño y su pareja, que este viernes se espera conozcan cuál será su condena luego de que las encontraran autoras materiales, penalmente responsables de homicidio triplemente calificado por el vínculo alevosía y ensañamiento.

"El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra “madre”). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer. Una jueza (otra mierda) decidió que esa “mujer” estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas", dijo en otra parte del posteo la actriz.

"Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, si, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común", agregó.

Finalmente Suárez le pidió perdón a Lucio "en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron. Y que su familia pueda encontrar algo de paz".

El posteo está acompañado de una hermosa imagen del niño de 5 años que murió de una trágica manera. Sus palabras tuvieron gran cantidad de comentarios y hasta ahora casi 190.400 reacciones.