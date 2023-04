Jey Mammon cortó la entrevista de Jorge Rial molesto por las preguntas

En el último día del año y luego de una grave denuncia que cayó sobre Jey Mammon, Jorge Rial logró la primera entrevista en persona con el conductor apuntado por Lucas Benvenuto como su abusador cuando era menor de edad.

A través del programa "Argenzuela" en la pantalla de C5N, el ex "Intrusos" visitó en su departamento a Mammon y, dentro de un diálogo esperado, se vivieron momentos de tensión entre los dos mediáticos.

Según diario La Nación, todo comenzó cuando Jorge Rial quiso saber cómo se siente ante el asedio de la opinión pública: “Yo pongo el cuerpo y me hago cargo. Pero te digo una cosa: estamos hablando un montón de esto, pero a mí no me corran del eje”, dijo el ex conductor de "Morfi".

Luego el también cantante aseguró: “Me están denunciando de algo tremendo. Me cancelan por algo tremendo y esto me está asesinando. Estoy 24x7 en la televisión y es una denuncia, que si la desmenuzás y la profundizás, dice que una persona entregó a un chico de 14 años a uno que le gustan los nenitos y lo violó y fue a la cama acostado con ropa y al otro día, aparece desnudo y nadie sabe qué pasó”, detalló.

“No puedo tolerar que sigan repitiendo que si prescribió, sucedió”, exclamó Jey y sin filtro le dijo al padre de Morena Rial: “Escuché una frase tuya que decía ‘que haya prescripto no significa que no haya pasado. Eso pasó'. Yo te vi diciéndolo y pensé: ‘la con*** de la lora, esto se terminó'”, dijo el entrevistado en referencia a su carrera en la televisión.

Para cerrar y más allá de todo lo que se dice, Jey se refirió a la relación con lo unió con su denunciante: “Así se maneja la televisión. Ahora: ¿Cuál es el debate? Nosotros teníamos una relación, nos cuidamos y nos quisimos”.