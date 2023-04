¿Serán 21? Antonio Ríos se realizará un ADN para saber si tiene una nueva hija

Antonio Ríos, el querido cantante popular comenzó su carrera siendo muy joven en grupos como "Sombras" y "Malagata". Mas tarde su nombre se hizo conocer tras éxitos discográficos solistas como "El maestro" y "Nunca me faltes" los que desde los ¨90 y hasta la actualidad se continúan escuchando.

Vale decir, que no es lo único que ha resonado en los últimos años acerca del artista. Sino que en el ámbito de su vida personal, el cantante tuvo 20 hijos y próximamente se sabrá si este número asciende a 21. Sorprendido por la noticia de que aparentemente tiene una nueva hija de 33 años, aseguró que se realizará un ADN para despejar toda duda. El dijo lo siguiente:

"Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ´hola papá´. Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ´papi´ ni nada parecido por ahora".

Su actitud se debe a que en todos los casos anteriores, según informa el medio ´Teleshow´, con los otros hijos que reconoció realizó los exámenes pertinentes.

Finalmente, aseguró que tiene muy buena relación con todos sus hijos y que a la chica en cuestión la conoce de niña, de hecho la tuvo en brazos y luego su mamá desapareció "No se porque aparece recién ahora con 33 años", concluyó el músico.