¿Tercero en discordia?: Trueno suena como el nuevo amor de la China Suárez

Por estos días, la China Suárez y Rusherking terminaron su relación luego de varios meses y una situación complicada de la que no se sabe demasiado.

Cuanto todo parecía color de rosa entre los amantes, algunos indicios comenzaron mostrar detalles del final de la relación.

Al parecer temas irreconciliables y algunas disputas comenzaron a desgastar la relación y ahora, se sumó el rumor de un tercero en discordia que sería, nada más ni nada menos que Trueno, el ex de Niki Nicole.

Este jueves, la periodista Pochi de Gossipeame le escribió a la actriz y le consultó sobre los rumores de su nueva relación con Trueno.

En una charla con Juan Etchegoyen, de Mitre Live, la influencer comentó: “Le escribí a La China y me contestó del tema Rusherking, que ya me lo había aclarado”, arrancó Pochi.

Luego dijo: “Empezaron a hacer asociaciones de la China con Trueno, a mi no me cerraba y le pregunté esto, me dice ´es totalmente falso’, que ni siquiera lo conocía a él”.

“‘En mi vida vi a Trueno, imposible, como les gusta hacerme quedar mal´ ese es el textual que me dijo hoy y me aclaró que está súper enamorada de Rusherking”, cerró Pochi sobre la separación de los famosos.