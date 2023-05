“Estoy muerto en vida”: Jey Mammon se confesó

Jey Mammon está de vuelta y, cansado del silencio en donde se resguardó luego de la acusación de abuso de menores, el conductor habló con Infobae para contar un poco cómo es su vida actual y cuáles son sus planes alejado de la televisión.

De regreso de España, el mediático se dedicó a reconstruir, junto a sus abogados, las pruebas del vínculo que, según su versión de los hechos, tuvo con Lucas Benvenuto a fin de dar su versión de los hechos ocurridos hace tiempo luego de la prescripción de la denuncia de Lucas por abuso sexual.

Ahora, a través del fuero civil, Mammon presentó demandas millonarias contra el denunciante, productores y comunicadores que, dice, lo acusaron falsamente, explicó el medio nacional.

Sore sus días actuales Mammon dijo acerca de los medios de comunicación: “Cuestionaban todo, el estado de clonazepam, todo. La verdad que fueron distintos estados y también algunos de vulnerabilidad. En algún momento tomaba pastillas porque fue como si me hubiesen dado una patada en la cabeza. Pero no una patada normal. Una patada de destrucción”, comentó.

“En los programas analizaban mis gestos, como van a hacer ahora en esta entrevista. ¿Se puede analizar a una persona? ‘No sufre porque no llora’. Tomaba clonazepam, amigo. Por eso no lloro. Hay programas de televisión que expusieron la denuncia falsa que me hicieron. Y eso no se hace. Con detalles escabrosos, tremendos, horribles. Todo por un puto punto de rating. ¿Sabés cuándo decidí irme a España? Estaba haciendo zapping y no recuerdo quién fue, creo que Marcela Tauro, dijo ‘¿qué estamos esperando, que este chico se tire del balcón?’”, recordó el entrevistado.

"Cada vez que me levanto digo… es como una incertidumbre total. Es total. No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando. Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero, mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida, ¿sabés?", comentó el actor en su peor momento.