¿Cuánto dinero quiere Jey Mammon de Ángel de Brito?

Hace algunos días el estudio de abogados que representa a Jey Mammon, confirmó que el ex conductor accionaría legalmente contra su denunciante, Lucas Benvenuto y de algunos conductores de televisión, como Ángel de Brito por sus dichos relacionados a la acusación de abuso de menores. Otro de los cronistas que no escapará al enojo del también cantante es Augusto Tartúfoli por difundir información sobre la relación de Mammon.

Ahora, se conocieron las cifras de dinero que Jey está reclamando y fue Marina Calabró quien dio detalles en Radio Mitre: "Me dicen que de la larga lista de famosos convocados a mediación, tanto Karina Mazzocco como Flor de la V no se habrían presentado a la conciliación. Lucas Benvenuto, Nazarena Vélez y Yanina Latorre no habrían sido notificadas aún".

La periodista también aclaró que conocían un dato que aún no pudieron chequear con los protagonistas por cierta amistad que mantienen: "Hay un acuerdo de confidencialidad y podrían ser multados. No los voy a exponer pero quiero decir que la información corre por mi cuenta y la tengo chequeada".

"Me llega que le habría reclamado un millón y medio de dólares al pibe Tartu y 3 millones de dólares a Ángel De Brito", dijo Marina sorprendida por la petición de los abogados del humorista denunciado.