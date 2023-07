Ángel de Brito habló y apuntó contra Jey Mammón: "No me voy a retractar"

Después de que muchos medios y periodistas acusaran públicamente a Jey Mammón, el artista decidió hacerle una demanda al conductor de LAM, Ángel De Brito. Por esta razón, el presentador contó con detalles acerca de cómo fue la mediación a la que tuvo que presentarse: "A mí me llegó la notificación y por supuesto que me presente sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir a lo largo del tiempo".

Mas delante de Brito, aseguró mirando a cámara este miércoles pasado, lo siguiente.

"Yo duermo tranquilo, yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia. Yo voy y habló solito sin ningún tipo de problema, lo explica acá, en mis redes", dijo Ángel luego de la denuncia de Mammón.

Y explicó. "Él pidió una retractación y una suma de dinero, que yo no estoy autorizado a decir", agregó. Por otro lado, reveló lo que piensa sobre todo lo que dijo en su contra: "Más allá de eso fui a la mediación, fui a la mediación, le di la mano, le dije que no me iba a retractar y me retiré".