Con transparencias Coti Romero habló de Maxi Giudici

El intento de suicidio de Maxi Giudici de Gran Hermano se suma a una serie de acontecimientos relacionados a la salud mental de varios de los participantes del reality.

Una de ellas es Coti Romero quien, desde hace tiempo, visibilizó lo mal que la está pasando a nivel mental desde su salida de la casa "más famosa del mundo", tal como decía cada noche Santiago del Moro.

Luego de conocida la información del intento de suicidio de Maxi, Romero no dudó en hablar y dijo: "Nos está pasando a todos... Lo viste a Holder que estuvo en una situación re complicada, con ataques de pánico. Yo la pasé feo también. Sé de otros compañeros que también estuvieron pasando por momentos muy difíciles, que no me corresponde contarlo. El Cone también, escuché la otra vez que tuvo ataques de pánico. Y ahora lo que pasó con Maxi", comenzó comentando Coty Romero.

Luego sumó: "Siento que haber entrado en Gran Hermano, si bien nos ayudó un montón en lo que es hacernos reconocidos, la fama, los trabajos nuevos... Llega un momento en que también te sofocas, si no estás bien de la mente, si no estás tratándote, haciendo terapia o no tenes alguien que te contenga, es complicado".

Acerca de lo sucedido con Maxi Guidici, expresó: "A mí me shockeo porque lo había visto ayer. Sí lo notaba un poquito bajo estos días, pero dije, es obvio porque terminó la relación, tendrá sus problemas aparte. Pero obviamente me shockeo un poquito... Yo estuve en una situación parecida, nunca lo conté, pero llegó un momento en que tuve que ir al hospital".

Coty en TikTok sobre la salud mental #LAM pic.twitter.com/9UseryegqA — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 23, 2023

"Yo lo cuento ahora porque ya pasó mucho tiempo, hoy me veo las cicatrices y digo 'no quiero volver a pasar por lo mismo'. Pero cuando uno está en esa situación no piensa en otra cosa, es como que siente que esa es la solución", compartió Coty Romero.

Finalmente, la figura expresó: "Está bueno que empecemos a abrir un poquito la cabeza y que empaticemos. Darse cuenta que si una persona no está bien, si no tenes nada bueno para decir, no opines directamente, porque esa persona no sabes lo que puede estar pasando internamente. Hay veces que tenemos que tener un poquito de cuidado cuando decimos las cosas, porque no sabemos lo que puede estar pasando la otra persona".

Por si esto fuera poco Coty Romero decidió salir al cruce en TikTok, frente a un mensaje de un cibernauta cuestionando sus problemas de salud mental. "Una cosa es maxi que terminó hospitalizado, y otra Coti, que usa todo con tal de tener fama", comentaba una seguidora. A lo que Coty sentenció: "Nunca supieron, pero yo estuve internada por lo mismo. Asco leer estos comentarios".

La "hermanita" a su vez, sorprendió con un look muy jugado que dejó sin aliento a sus fanáticos. Un mono transparente dejó a la vista su belleza y ganas de salir adelante.