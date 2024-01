La razón por la que en 'LAM' no mencionan a Gran Hermano

Desde el 2022, el regreso de Gran Hermano marcó la agenda televisiva y en muchos programas se habló del tema, de los participantes y de las situaciones que se generan dentro del encierro.

Desde Telefe y en varias señales abiertas y de cable, se analiza el juego y LAM, en la edición pasada fue uno de los ciclos que más exposición le dio a los personajes que iban dejando la casa.

Cambios

En la última edición del reality de aislamiento, las cosas cambiaron en la señal América que decidió que el programa de Ángel de Brito no cubriera más el juego de Telefe.

A través de las redes sociales y ante las preguntas de los internautas sobre el por qué del silencio sobre GH, el mediático respondió: "Telefe nos ofreció obviamente, porque nos funcionó a los dos en el 2023 tener a los eliminados en exclusivo como los tuvimos, el mismo trato, el mismo acuerdo", comenzó compartiendo el conductor.

Sin embargo, explicó: "Pero como yo estaba en el Bailando como jurado, no me parecía estar todo el día hablando de Gran Hermano o mitad Gran Hermano y mitad Bailando. Así que, ese es el misterio, no pasa nada, todo bien con Telefe, la mejor. Después arreglaron con otro canal y chau, no les funcionó tanto, pero bueno, ese es otro tema. Igual le agradezco a Telefe", aclaró el conductor.

Propuesta

Dentro de la casa quien mencionaba a diario al programa "LAM" era Catalina quien, aparentemente pensaba que, una vez fuera de la casa, visitaría al popular ciclo de espectáculos.

uD83DuDEA8ATENCIÓN!@AngeldebritoOk Le Ofreció A Cata Ser Una De La Invitada Al Programa De #LAM.#GranHermano pic.twitter.com/iGETUW5E5x — TU CHISME SHOW uD83DuDC41? (@TuChismeShow) January 25, 2024

Ahora y con la mujer eliminada del juego, De Brito le reconoció su fanatismo y le propuso sumarse como "angelita" invitada, situación que se reflejó en las redes sociales.