Visita inesperada en GH: entra Alfa por varios días al juego

Luego de la inesperada salida de Rosina de la casa de Gran Hermano, Santiago del Moro volvió a sorprender al fandom con una noticia que confirmó en su programa de radio en La 100.

Este lunes, el mediático aseguró que ingresará Alfa, el ex "hermanito" con una misión muy especial: “Entra Alfa a la casa. Se queda unos días. Va a nominar el miércoles. Va a pasar el fin de largo y después se va, con todo lo que significa para la casa”, anunció el conductor.

Los compañeros de radio de Del Moro consultaron cuál es el fin de esta visita: “Furia lo quiere, más que nada. Otros no lo quieren tanto. Fue un jugador muy importante en la anterior temporada. Finalmente hoy es el día que tanto pedía la gente”, reconoció.

Como no podía ser de otra manera, Alfa usó sus redes sociales para festejar la noticia: “¡Sí! Hoy vuelvo a la casa que me cambió la vida”, escribió.

Gritos

A fin de no arruinar las sorpresas, Del Moro realizó una advertencia a quienes constantemente se acerca a la casa para anticiparles cosas a los chicos: “Esto no es para que lo griten. Es a modo de promoción. El programa no va a medir menos porque ustedes lo griten. No lo anuncien así vivimos todos la sorpresa. Va a ser una linda sorpresa para ellos”, cerró.