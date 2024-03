El Kun Agüero y Sofía Calzetti ya eligieron el nombre de su hija

Hace algunas semanas, el Kun Agüero y Sofía Calzetti confirmaron a los micrófonos de LAM, que serán padres de una nena en un importante momento de su pareja.

El ex jugador de fútbol y su joven novia, ahora aseguraron que ya tienen el nombre de la beba por nacer.

En este sentido, Sofía aseguró: “Olivia es uno de los nombres”. Por su parte, el ex de Gianinna Maradona fundamentó la elección diciendo: “Es el que está en mente, pero puede que cambie. Si era varón no teníamos nombre. Benjamín también nos ayudaba y me decía ‘pa, no encuentro un nombre. Que sea nena’”, relató Agüero.

En ese contexto Calzetti explicó: “Queríamos nena sí o sí… Olivia es un nombre que a mí me gustó. Creo que es un nombre internacional, en todo el mundo es el mismo, y nosotros por ahí tenemos planes de vivir en Miami”, dijo la influencer.

Y cerró diciendo: “Había otros nombres dando vuelta, pero eran muy de acá, y decíamos ‘no sé si la van a poder nombrar en la lista del colegio’”.