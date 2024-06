La China Suárez compartió la foto retro menos pensada

Nuevamente apareció en redes Eugenia la China Suárez y dio que hablar a sus seguidores. La mediática comenzó su carrera cuando era muy pequeña y ahora continúa con otro perfil, más jugado y sensual.

Debido a su continuo cambio físico, para determinados trabajos actores, ahora la ex de Rusherking compartió una foto vintage y dio detalles del contexto cuando se tomó.

Completamente rubia, rebelde y con la lengua afuera, la actriz expresó en sus historias de Instagram: “Pinamar. Como 15 años atrás…”, expresó Eugenia junto a la pic en donde se le ve muy estilo adolescente, con una gorra y una actitud desafiante.

Hace unos días, Suárez se sinceró en sus redes sociales y contó las operaciones estéticas a las que se sometió para sentirse mejor consigo misma y superar inseguridades con respecto a su cuerpo. “Me operé las tetas”.

“Ahora que se durmieron mis hijos, lo cuento”, dijo María Eugenia y explicó el contexto de su intervención estética: “Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta. Un día me miré al espejo de costado y literal, parecían como los huevos de un viejo”.

“Nunca vi los huevos de un viejo en persona, lo digo antes de que me empiecen a inventar cosas, pero eran como eso: dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”, cerró la China.