Carta abierta de Flor de la V al ser desvinculada de "Intrusos"

Hace algunos días, la abrupta desvinculación de Florencia de la V como conductora de Intrusos en América, generó un revuelo tanto dentro como fuera del programa por las repercusiones mediáticas.

La noticia se conoció el pasado 9 de diciembre, cuando la presentadora se despidió al aire visiblemente afectada y luego compartió una contundente carta abierta para expresar su malestar por la forma en que se manejó su salida.

En una columna publicada en Página 12 y replicada en sus redes sociales, Florencia detalló su perspectiva sobre el inesperado desenlace. “El lunes 9 de diciembre me despedí de Intrusos del espectáculo. Jamás imaginé que el final de un ciclo tan querido sería tan amargo y repentino”, inició en su texto.

Florencia explicó que, como actriz, está acostumbrada a que los ciclos laborales tengan un inicio y un fin. Sin embargo, lo que más le dolió en esta ocasión fue enterarse de su desvinculación a través de redes sociales: “Cuando me citaron para ratificarme que quedaba desvinculada, me sorprendió muchísimo. A pesar de reconocer mi labor y dedicación, la nueva gerencia decidió terminar mi ciclo. Nunca me había pasado que me despidieran mientras me elogiaban por mi trabajo”, reflexionó.

Además, destacó que el programa era muy visto y contaba con un importante apoyo comercial, lo que hacía aún más incomprensible la decisión. También lamentó la pérdida de los vínculos laborales que había construido durante los últimos tres años.

En su despedida, Florencia no solo expresó gratitud hacia sus compañeros y el equipo de producción, sino que también criticó duramente la manera en que se gestionó su salida: “América siempre fue mi casa. Estos tres años fui muy feliz trabajando allí. Nunca imaginé que me despedirían de esta manera, especialmente habiendo generado tan buena relación con el público”, expresó.

La conductora no esquivó referirse a quienes ocuparán su lugar en Intrusos, aunque evitó mencionarlos directamente. Señaló haber sido objeto de malos tratos y mentiras en el pasado por parte de estos nombres.

“No podemos naturalizar la crueldad”, enfatizó Florencia, tras manifestar que ni ella ni sus compañeros merecían un desenlace así.

Para cerrar, la conductora reveló qué el canal le ofreció continuar en otra función, aunque aún no definió su futuro. Por el momento, decidió priorizar su salud, ya que atraviesa un postoperatorio. Entre lágrimas, cerró su participación en el programa agradeciendo al público por su apoyo incondicional: “Hoy me despido porque necesito cuidar mi salud. Gracias al público por estos años llenos de amor”.