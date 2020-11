Martinazzo acusa a Cáceres de borrarle del celular pruebas que lo incriminan

Gimena Martinazzo dio más detalles en exclusiva con Canal 13 sobre la denuncia de violencia de género contra el diputado nacional Eduardo Cáceres. 'Cuando me quita el teléfono me borra un montón de mensajes que lo incriminaban', relató la dirigente del PRO.

La ex funcionaria macrista aseguró que su ex pareja le eliminó un montón de archivos del teléfono que lo comprometían en caso de que ella lo denunciara por violento. 'No solamente se va a recuperar eso si no que yo tengo muchas otras pruebas', advirtió Martinazzo.

Por otro lado, manifestó que si Cáceres no renuncia a los fueros para ponerse a disposición de la Justicia es porque tiene algo que esconder. '¿Por qué no se hace una pericia médica como yo o entrega su teléfono? Yo puse todo a disposición del juez', se explayó.

Asimismo, aseguró que la denuncia no tiene que ver con la intención de suceder a Cáceres en el Congreso, a un año de finalizar su mandato, ya que hace años que sufre estos hechos de violencia. 'Yo tengo moretones por defenderme de lo que me hizo él', agregó.

Finalmente, detalló lo difícil que fue tener que ir en estado de shock, tras ser violentada, a que la revise un médico legista. '¿Sabés lo que es bajarte los pantalones adelante de un tipo que te tiene que estar mirando los moretones y todo?', remarcó la dirigente.