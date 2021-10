Suspendieron la indagatoria de Mauricio Macri

Este jueves al medio día estaba estipulado que el expresidente Mauricio Macri comience a declarar en la investigación que lleva adelante la Cámara Federal de Mar del Plata por espionaje ilegal a los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. No obstante, quedó suspendida porque no fue relevado del deber de guardar secreteos sobre temas de inteligencia y deberá fijarse una nueva fecha, según informaron las fuentes judiciales.

Este jueves al medio día iba a comenzar la indagatoria en el juzgado Federal de primera instancias de Dolores, Martín Bava sería el magistrado que llevaría adelante las declaraciones, quien este miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata. Mauricio Macri, no pudo declarar porque no lo habían relevado de su obligación de guardar secretos de inteligencia. Por lo tanto, el trámite fue suspendido hasta que que sea autorizado por el actual presidente Alberto Fernández a revelar secretos del Estado.

Además, según confirmaron las fuentes del caso, aún no se ha fijado una nueva fecha de indagatoria en el juzgado de Dolores.

Por otra parte, la estrategia de los letrados del expresidente tenía previsto que Macri declarara que Bava no es competente para juzgarlo y que no nunca ordenó las acciones ilegales que llevó adelante la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En el plano de la llegada de Mauricio Macri a la ciudad bonaerense de Dolores, una multitud de militantes y otros ex funcionarios de Cambiemos lo recibieron y lo acompañaron en el ingreso al juzgado. En el transcurso de la mañana fueron llegando a la plaza Castelli, de Dolores, el diputado Fernando Iglesias, el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, el ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado Waldo Wolf y Darío Nieto (secretario privado del ex presidente).

También el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Álvaro González, Daniel Lipoveztky, Francisco Cabrera, Nicolás Dujovne, Silvina Lospenato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos, Jorge Triaca y los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Martín Yezza (Pinamar) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), entre otros. Pero también hubo dirigentes que no participaron de la movilización.