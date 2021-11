El catequista acusado de abuso quedó libre tras la declaración de los menores

Este miércoles quedó en libertad el catequista acusado de abuso a menores, Cristian Guillen. La Justicia resolvió otorgarle la excarcelación luego de las declaraciones de las presuntas víctimas en Cámara Gesell.

Cabe recordar que el sujeto está acusado de 5 hechos de abuso sexual. En este sentido, el juez Federico Rodríguez, entendió que los testimonios de los niños no aportaron pruebas suficientes para mantener en prisión preventiva a Guillén. “De lo dicho por los niños en A.NI.VI. surgen pautas que hacen posible la libertad del imputado, sin hacer en esta instancia un análisis de culpabilidad o materialidad de los hechos”, manifestó en su resolución el magistrado.

Tanto la defensa como la Fiscalía a cargo de la investigación habían pedido la liberación del acusado. Finalmente, este jueves, el juez hizo lugar a ese pedido y Guillen podrá recuperar la libertad.

La Justicia, aclaró que la liberación de Guillén no es por una sentencia absolutoria ni falta de mérito. La decisión del Juez Rodríguez, es porque entiende que el hombre no va a obstruir la investigación y no se dará a la fuga. “Es necesario aclarar que estamos en una etapa preliminar en donde todavía la investigación continúa”, señaló Rodríguez.

Sin embargo, el magistrado impartió algunas disposiciones mientras continúan investigando la causa. Entre ellas, decidió que los padres de los menores tengan acceso a las declaraciones de sus hijos en Cámara Gesell para poder conocer los detalles de sus testimonios.

Por otro lado, le impuso una restricción de acercamiento a Guillen. El catequista no podrá acercarse a menos de 500 metros del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús y Nuestra Señora de Tulum, donde daba clases. Tampoco podrá acercarse a los denunciantes.

Cristian Guillen quedó detenido el pasado 15 de noviembre, acusado de abusar a varios menores de edad. Los delitos que se le imputan son por un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de encargado de la educación en perjuicio de una niña. y abuso sexual simple agravado por la calidad de encargado de la educación en perjuicio de 4 niños.