Fuertes revelaciones sobre la noche del crimen del policía en Chimbas

Este lunes, aseguraron que el acusado de asesinar al policía Oscar Mura el pasado viernes en Chimbas vivía sometido por el oficial. Mientras Diego Roberto Espejo sigue detenido, su abogado Gustavo De La Fuente, reveló impactantes detalles de la noche del crimen ante Canal 13.

El abogado comentó que la joven pareja había salido a un boliche y cuando llegaron a la casa que compartían en el barrio Sarmiento comenzó una tensa situación que terminó en el sangriento hecho. “Ellos habían estado en un boliche y volvieron en estado de ebriedad. Luego empezaron los actos de sometimiento. La familia de Espejo decía que él quería volver con su mujer y sus hijos. Por eso, el oficial Mura lo habría esposado y encerrado adentro de la casa”, reveló.

Sin embargo, el defensor no precisó como ocurrieron los disparos del ama reglamentaria que terminaron con la vida del oficial ayudante. “El hombre ya salió esposado desde adentro de la casa. Las otras circunstancias no se pueden procesar hasta que el detenido cuente lo que pasó. Era una persona sometida por el policía”, sostuvo.

El fin de semana, se filtró un video en el que se podía ver al sujeto esposado dentro de un patrullero en estado de shock. El hombre golpeaba el patrullero e imploraba porque lo liberen. También, el diario Tiempo de San Juan, publicó videos del tenso momento que se vivió en la primera audiencia del juicio.

Este domingo se llevó a cabo dicha audiencia de presentación del juicio contra Espejo, pero se tuvo que suspender ante el estado de shock que presentaba. “Pedimos la suspensión ya que estaba en un estado que no podía comprender lo que estaba haciendo. Le estaban imputado un delito de homicidio y él estaba fuera de sí. Empezó a gritar que no quiere escuchar más nada y tuvimos que suspender”, dijo De La Fuente.

El letrado comentó que hizo varios intentos por conocer el relato del acusado, pero no pudo mantener un dialogo coherente. “Las tres veces no ha podido relatar el hecho. Está con alucinaciones. Decía que la persona fallecida iba con él en el patrullero. Tiene bastantes incoherencias no se lo ha podido entrevistar bien”, señaló.

Ante el notable estado de desequilibrio emocional, la defensa de Espejo pidió una pericia psicológica para establecer si el hombre puede enfrentar el juicio. Además, solicitaron su trasladado a un centro de asistencia psicológica. Sin embargo, el Tribunal de Justicia negó este pedido, pero el sujeto se encuentra bajo el control de los profesionales del hospital Marcial Quiroga.

El asesinato del oficial Oscar Mura ocurrió en horas de la madrugada del viernes en el interior de su domicilio en el barrio Sarmiento, Chimbas. El acusado del crimen es la pareja del policía, Diego Roberto Espejo, quien fue inmediatamente detenido tras el hecho.

La Fiscalía confirmó que Mura tenia al 3 o 4 heridas de arma de fuego en la zona del abdomen. Los disparos se hicieron con el arma reglamentaria del oficial fallecido.