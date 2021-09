Investigan si una menor embarazada fue abusada por un familiar

El caso de la menor embarazada de 13 años fue denunciado por una funcionaria de la Dirección de la Niñez en la UFI ANIVI. Por el momento, los fiscales se encuentran investigando si el embarazo fue producto de un abuso sexual. Pese a que la menor habría declarado que el embarazo fue producto de una relación consentida con su pareja de 18 años.

La menor embarazada fue sometida a Cámara Gesell en la que expresó que fue una relación consentida con su novio, un adolescente con el que lleva un tiempo saliendo y que es mayor de edad. Por lo tanto, el joven de 18 años podría ser imputado por estupro, por supuesto aprovechamiento de la inmadurez sexual de la menor. No obstante, las fuentes allegadas a la niña en cuestión afirman que no sería el caso, ya que la chica habría tenido experiencias con otros jóvenes.

Por otra parte, la fiscalía está investigando si el hecho fue producto de un abuso sexual. La sospecha recae sobre un pariente. Se trata de su tío, quien en el 2020 fue denunciado por agresiones sexuales contra la misma menor desde los 9 años hasta los 12. Esta causa aún no fue resuelta.

El fiscal Roberto Mallea, aclaró que todavía no está formalizada la investigación contra el tío, por lo que la justicia busca pruebas para darle forma al expediente. “Por ahora no habría indicios de delito, aunque no se descarta nada y por ello se investigará a fondo”, explicó.

El caso de la niña llegó a la Justicia después de que la Dirección de la Niñez tomará conocimiento de esta situación tras un hecho ocurrido en su vivienda. La menos fue a la comisaría 29° a realizar una denuncia por lesiones, tras una gresca que habría ocurrido en el interior de su vivienda entre familiares. A partir de ese momento, los órganos judiciales se hicieron cargo de la menor dejándola en custodia del Estado hasta resolver su situación.