Abusaba de su nieta y solo le dieron 8 años de prisión

Un abuelo fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva. Esto se dio luego de que él mismo reconociera que violó a su nieta cuando tenía entre 15 y 16 años. La joven víctima, hoy 18 años y pudo denunciarlo el pasado el 25 de enero del 2022. Ante esto, el hombre fue condenado por Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado.

Fuentes judiciales dieron a conocer que hace tiempo atrás la joven fue a visitar a su padre y como siempre, se quedaba a dormir. Sin embargo un día sucedió lo que menos esperaba. Su abuelo ingresó a su habitación, le tocó los pechos e introdujo su mano en la vagina de la chica, provocándole lesiones. Además, la amenazó y le dijo que "no digas nada porque nos va a perjudicar a los dos".

Esto no quedó allí ya que en otra ocasión, él la sostuvo de la cintura y le apoyó los genitales. El relato de la víctima confirmó que los hechos ocurrían cuando el papá de la menor se iba a trabajar o a comprar. "No quiero, no sigas. Voy a hablar", fue lo que le dijo cuando estaba cansada de lo que le hacia. Pero él no hizo caso y siguió con el sometimiento sexual. Esto sucedió hasta que ella tomó coraje y lo denunció en el momento en que cumplió su mayoría de edad.

De este modo, en juicio abreviado, el hombre, de quien no se dio a conocer la identidad, aceptó su responsabilidad y culpabilidad, expresando a viva voz su arrepentimiento. De igual manera, pasará 8 años tras las rejas.