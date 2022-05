Declaró el acusado de matar a Celeste Luna: 'Ella decía que me iba a matar'

Durante la mañana de este lunes se desarrolló una nueva etapa del juicio oral contra el expolicía Matías Mallea (26). Este es el principal sospechoso de haber matado el 15 de diciembre de 2019 a su pareja, Celeste Luna (21) en una casa de Villa Hipódromo. En esta ocasión el acusado declaró que fue la difunta quien generó el disparo.

En el momento en que le consultaron a Mallera sobre la carga del arma, fue categórico al detallar 'ella fue quien cargó el arma. Cuando yo estaba de espalda escuché como se cargaba. Gire y ella estaba apuntando, pidiéndome que le diga la verdad'. En la misma línea sentenció 'ella pensaba que la había engañado'.

El presunto femicida aclaró que temió por su vida, por lo que 'lo primero que hago es atinar a quitarle el arma y que no sucediera lo que pasó. Trataba de calmarla, le hablaba bien pero ella me insultaba diciendo que me iba a matar'. Cabe recordar que el juicio contra Matías Mallea comenzó el pasado 23 de mayo de este año y es juzgado por por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género en contra de Celeste Luna.

Desde el inicio de la etapa de testimonio, el hombre sostuvo que Celeste se había pegado un tiro de manera accidental y que eso ocurrió tras una discusión.