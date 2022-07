Prisión efectiva para el hombre que mordió y golpeó a su ex

Se trata de Matías Carlos Farías, quien pasará 6 meses en el Penal de Chimbas. Esto se da luego de haber recibido su sentencia por el delito de Lesiones y Amenazas en Concurso Real contra su expareja. De acuerdo con las fuentes judiciales, la víctima protagonizó un hecho de violencia de género y fue ella misma quien generó la denuncia.

La denuncia indica que el hombre la agarró con mucha fuerza por sus brazos y luego la golpeó en su ojo, no feliz con ello la mordió fuertemente. Ante tal violencia, es que ella procedió a pedir auxilio y él respondió con un jalón de pelos y un puñetazo en la cabeza. Por esta razón es que la mujer radicó la denuncia y se separó. Pero Farías no se presentó en la audiencia de formalización por lo que se lo declaró en rebeldía.

Ya el pasado 11 de julio, la víctima salió de una iglesia de Rawson y escuchó que su ex la silbaba pero ella ignoró pero al conocer los actos de violencia, es que comenzó a caminar rápido. A los pocos minutos Farías la cazó del cuello y la golpeó contra la pared. Luego la estranguló con la manos y le dijo: "Te voy a matar hija de pu*@. Por qué me has dejado así tirado. Cuando no me ayudes voy a matar a tu mamá y a tu hija".

A la vez volvió a darle una golpiza y como pudo logró irse corriendo. Esto la llevó a radicar una nueva denuncia, la cual lo llevó a que fuera condenado a 6 meses de prisión efectiva.