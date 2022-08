No irá a prisión el acusado de abusar de su sobrina nieta de 7 años

El hombre identificado como Carlos Tapia, aceptó el juicio abreviado por el delito de abuso sexual simple. Allí, el acusado recibió la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional.

Esto se dio a pesar del testimonio de la familia de la menor. Según fuentes judiciales, la madre indicó que no podía creer lo que su hija le dijo. Todo habría ocurrido a principios de diciembre del 2021, cuando la señora se recostó para amamantar a su beba de 1 año. Allí su hija más grande, de tan solo 7 años le dijo: “Mami yo no lo quiero más al tío Carlos porque me da besos en la boca, y se tocaba el mmm”.

A partir de esto, la mujer radicó la denuncia que dio inicio a una investigación. Allí la en audiencia videograbada señaló que el hombre -hermano de su abuelo paterno- le tocó sus partes íntimas por debajo de la ropa. A pesar de lo señalado por la niña, el hombre seguirá libre.