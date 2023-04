El policía que atropelló y mató a un abuelo en Caucete, no irá preso

El miércoles 4 de enero de este 2023 un adulto mayor murió luego de que fuera atropellado por un auto. Luego de casi tres meses donde se llevó a cabo la investigación de esta tragedia vial, este lunes se resolvió el caso. Finalmente el efectivo que embistió al fallecido, no irá al Penal de Chimbas.

Adrián Riveros, fiscal a cargo del caso, contó ante el móvil de Canal 13 que finalmente este 3 de abril se formalizó el juicio abreviado por esta muerte vial. La misma se había dado sobre las 00:30 de la mencionada jornada, sobre la calle Zapata cuando un efectivo policial chocó desde atrás con su Fiat Siena a un hombre de 64 años llamado Juan Antonio Vega.

'Este lunes se formalizó el juicio abreviado en el cual Andrada fue condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional. Además, 5 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores. Es integrante de la Fuerza Policial', expresó.

Por último, Riveros contó los motivos principales por lo que este uniformado no recibió una condena de cumplimiento efectivo. Esto se debe a que no tenía antecedentes penales ni alguna causa pendiente y en todo momento prestó colaboración con el proceso. Sumado a esto no presentó alcohol en sangre, ni tampoco estupefacientes.