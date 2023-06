Adolescente muerto en Rawson: las dos escalofriantes hipótesis

En horas de la madrugada de este martes, se encontró el cuerpo sin vida de un menor de edad en Rawson. A partir de ese momento las autoridades se implicaron y comenzaron a investigar para tratar de descubrir cómo se dio el hecho. En ese sentido por el momento se manejan dos hipótesis: que se trate de un crimen o que el difunto haya atentado contra su vida.

Una de las posibilidades es que el disparo fatal haya sido ejecutado por el propio joven. Esto surge por la poca distancia a la que fue apretado el gatillo. Sumado a esto en el primer análisis químico que se realizó en una de las manos, se encontró restos equivalentes a pólvora.

No obstante un detalle para nada menor es que en el lugar del hecho, sobre la calle Zapiola detrás de la Cerámica Scop, no se encontró el arma de fuego en cuestión. De esta manera, si fue una decisión voluntaria el arma debería haber quedado ahí y es un objeto que no fue hallado.

La segunda hipótesis tiene que ver con un crimen. A Celin Agüero le dispararon muy cerca, a la altura de la sien. Si esto fuera lo que ocurrió, la pólvora en la mano se debería al reflejo de cubrirse ante la presencia de un arma de fuego. Sumado a esto, uno de los hermanos del difunto dio a las autoridades un apellido de una persona a la que estaría enfrentada la víctima.

Justo en esa casa se encontraron manchas de sangre en la puerta. Las autoridades están trabajando en una orden de allanamiento para recabar elementos de esa casa. Por último, cabe recordar que se encontró una vaina en el lugar donde estaba el cadáver, la cual corresponde a un arma de calibre 38.