Carlos Platero: ‘Ganó el juego de la política, pero no en el marco de la ley’

Horas más tarde de lo que fue la encendida sesión especial en la Cámara de Diputados donde fue aprobado el SIPAD, el diputado opositor Carlos Platero pasó por La Justa y aseguró que el nuevo sistema electoral es inconstitucional. ‘No cumple con la mayoría del sufragio y el voto directo’, explicó.

El legislador dijo en Canal 13 que no cumple con requisitos básicos para que así lo sea. Para el opositor la gente no elige frentes y no quieren que su voto se redireccione. ‘Es un sistema de hace tres décadas atrás’, manifestó.

Cuando fue consultado sobre la negativa de la oposición a participar en el armado del proyecto Platero señaló: ‘Yo si veo algo que no está adentro de la Constitución como la eliminación de la Ley 613 N faltando 18 meses no voy a participar’, explicó.

El diputado de la oposición señaló que el oficialismo podría haber planteado el proyecto de un nuevo sistema electoral de cara al 2027. Además, cuestionó el hecho de que fuese presentado tantos meses después de que fuera eliminadas las PASO en San Juan. ‘¿Por qué no la presentaron en diciembre del 2021?’.

A su pregunta, Platero respondió acusando al oficialismo de querer disminuir su interna personal. Es decir, entre Uñac y Gioja. Al mismo tiempo que aseguró que en Juntos por el Cambio no existe interna alguna, negando rotundamente un rompimiento entre Martín y Orrego.