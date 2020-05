Delincuente sin brazos asaltó una joyería a punta de pistola

Algo totalmente inusual ocurrió en el vecino país de Brasil. Lo que sucedió fue que, en medio de la crítica situación por la que esta atravesando esta nación sudamericana, se produjo un robo que podría ser propio de una película de Hollywood. Este acto delictivo se produjo dentro de una joyería y fue realizado por una persona que padece una discapacidad muy notoria.

El asaltante en cuestión es un hombre que no cuenta con ninguno de sus brazos y se moviliza mediante una silla de ruedas. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de este establecimiento, por lo que se puede apreciar perfectamente cómo se produjo toda esta secuencia.

En esta filmación se puede ver como este sujeto no acudió sólo a ejecutar este robo, ya que se observa a otro delincuente que lo acompaña. Durante esta grabación se aprecia claramente cómo el hombre tiene una gran destreza con sus pies, ya que apunta con un arma de fuego al empleado que se encuentra atendiendo esta joyería.

Por el momento no hay mucha más información acerca de este particular caso, ya que no se logró identificar a los malvivientes que protagonizaron este episodio, ni tampoco se pudo determinar en qué lugar de Brasil se produjo este hecho delictivo en cuestión.

Este es el video registrado por la cámara de seguridad: