Reviví el lanzamiento del cohete de la NASA y SpaceX

Tras ser postergado el pasado miércoles por malas condiciones climáticas, este sábado, a las 16.20 (hora argentina) despegó con éxito la nave de SpaceX, la empresa privada, que enviará dos astronautas de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy en Florida hasta la Estación Espacial Internacional (ISS).

Los astronautas, quienes ya tripularon juntos dos misiones, serán Robert Behnken, de 49 años, y Douglas Hurley, de 53. Dos expilotos militares que este 2020 cumplen 20 años de servicio en la NASA y hoy despegarán desde la histórica plataforma de lanzamiento 39ª, desde donde partió la misión Apolo 11 en 1969 con destino a la Luna, en un cohete de dos etapas.

En marzo de 2019, SpaceX envió a la ISS, que se mantiene a 400 kilómetros de la tierra, una prueba de vuelo del Crew Dragon con un muñeco a bordo repleto de sensores apodado Ripley, en referencia al personaje en la película "Alien”, interpretado por Sigourney Weaver.

Desde 2011, cuando Estados Unidos canceló el programa “transbordador espacial” no se realizan vuelos tripulados al espacio. Si todo se desarrolla con normalidad, el Crew Dragon arribará a la ISS 19 horas después de su despegue. Aunque la estadía no fue confirmada, esperan que pasen 144 días y no regresen antes de agosto al planeta tierra.